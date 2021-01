CorSera - Milan, il peso dell’attacco su Leao: la continuità per fare il salto  

Ancora per un po’ Leao dovrà caricarsi sulle spalle tutto il peso dell’attacco del Milan. Lo scrive il Corriere della Sera parlando del giovane centravanti rossonero. Fin qui ha segnato 5 gol, alcuni bellissimi ma numericamente pochini. Da una prima punta serve di più. Contro la Juventus ha giocato bene e ha tenuto in scacco la difensa bianconera per almeno un’ora. Gli manca, però, continuità, è lì che deve fare il salto di qualità, smettendo di entrare e uscire dalla partita.