CorSera - Milan, oggi Bakayoko scioglierà le riserve: risolverà il contratto o resterà in rossonero?

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sembrava ormai tutto definito per la risoluzione di contratto di Tiemoué Bakayoko, ma nelle ultime ore qualcosa sembra essersi bloccato. Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, oggi il centrocampista francese, che è in prestito dal Chelsea fino al 30 giugno 2023, scioglierà le riserve e deciderà se chiudere in anticipo la sua avventura in rossonero oppure se resterà nella rosa di Stefano Pioli.