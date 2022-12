CorSera - Milan-Sportiello: l'Atalanta chiede 5 milioni per cederlo a gennaio

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Visti i problemi a rientrare in campo di Mike Maignan, il Milan sta valutando di prendere un nuovo portiere a gennaio, considerando anche che Tatarusanu a fine anno saluterà il Diavolo. Il primo nome della lista è sempre quelli di Marco Sportiello, estremo difensore dell'Atalanta che i rossoneri hanno già bloccato per l'estate quando sarà svincolare. C'è però un ostacolo importante, vale a dire la richiesta dei bergamaschi per anticipare la sua partenza di sei mesi: 5 milioni di euro. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.