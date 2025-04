CorSera: "Milan, ultima chiamata: salvare la faccia con l’altra Europa e poi ricostruire"

vedi letture

In vista della semifinale di andata di Coppa Italia di domani sera contro l'Inter, l'edizione odierna del Corriere della Sera titola così sul Diavolo: "Milan, ultima chiamata: salvare la faccia con l’altra Europa e poi ricostruire". I rossoneri si aggrappano alla coppa nazionale per salvare in parte un'annata che, senza la qualificazione alla prossima Champions League, è già un fallimento. Alzare il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana permetterebbe al club rossonero di ottenere il pass per l'Europa League 2025-2026.

Coppa Italia, Europa League e ricostruzione estiva

Ma non sarà facile vincere la Coppa Italia visto che l'avversario in semifinale del Milan è il peggiore che potesse capitare, cioè l'Inter capolista in Serie A. L'eventuale finale sarà invece contro una tra Empoli e Bologna. Alzando la coppa nazionale, il Diavolo avrebbe anche un posto nell'Europa League della prossima stagione. Ma prima dell'inizio della nuova annata, in casa rossonera ci sarà una nuova rivoluzione dentro e fuori dal campo: arriverà un nuovo ds, un nuovo allenatore e la rosa milanista verrà probabilmente rivoluzionata anche con cessioni importanti.