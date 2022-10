CorSera - Non solo il Chelsea: ora in fila per Leao ci sono anche PSG, Real e Barcellona

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo averci provato già in estate, non è escluso che il Chelsea faccia anche a gennaio un tentativo per provare a strappare Rafael Leao al Milan, che intanto continua a lavorare per il suo rinnovo. Secondo il Corriere della Sera, oltre agli inglesi, ora in fila per il giovane talento portoghese ci sono anche PSG, Real e Barcellona.