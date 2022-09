CorSera: "Nuovo stadio, San Siro o Sesto? 'Abbiamo tanti piani A'"

MilanNews.it

"Nuovo stadio, San Siro o Sesto? 'Abbiamo tanti piani A'": titola così questa mattina il Corriere della Sera che riporta le dichiarazioni rilasciare ieri in conferenza stampa da Paolo Scaroni, presidente del Milan, in merito al nuovo stadio che i rossoneri vogliono costruire con l'Inter. Per quanto riguarda l'area, San Siro continua ad essere la prima scelta, ma resta in piedi anche l'ipotesi Sesto San Giovanni: "Sesto? È una possibilità, non la sola. Non abbiamo piani B ma tanti piani A".