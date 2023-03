CorSera: "Proroga sugli assetti proprietari: il Milan chiede il rinvio su San Siro"

MilanNews.it

L'edizione milanese del Corriere della Sera titola così questa mattina: "Proroga sugli assetti proprietari: il Milan chiede il rinvio su San Siro". Come spiega il quotidiano, il club di via Aldo Rossi ha chiesto una proroga di 90 giorni per presentare al Comune i documenti societari che certificano la proprietà della squadra (Palazzo Marino li ha chiesti ovviamente anche all'Inter). Secondo il Corriere della Sera, questa richiesta di ulteriore tempo per consegnare queste carte sarebbe l'ennesimo indizio della volontà del Diavolo di andare da solo e di costruire il nuovo impianto sull'area dell'Ippodromo La Maura.