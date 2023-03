CorSera - Retegui, quante pretendenti in Italia: dall'Inter alla Lazio fino a Milan, Juve e Atalanta

MilanNews.it

I due gol con l'Italia di Mateo Retegui lo hanno fatto diventare ancora di più un uomo mercato. In particolare, l'attaccante del Tigre ha parecchie pretendenti in Italia: in pole c'è l'Inter, che lo segue da tempo e ha una carta importante da giocarsi, vale a dire Facundo Colidio, che in prestito proprio al club argentino, ma sulle sue tracce ci sono anche Lazio, Atalanta, Milan e Juventus. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che aggiunge che anche l’Atletico Madrid è pronto a fare un’offerta sostanziosa per il centravanti azzurro.