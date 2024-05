CorSera: "Scommesse in panchina". Fonseca al Milan, Slot al Liverpool e Kompany al Bayern Monaco

Il Corriere della Sera titola così questa mattina: "Scommesse in panchina". Sono diversi i top club che stanno cambiando allenatore in vista della prossima stagione e invece di andare su alcuni big che sono liberi preferiscono scegliere nomi nuovi. Ecco alcuni esempi: Fonseca al Milan, Slot al Liverpool e Kompany al Bayern Monaco. A questi si aggiunge poi anche il Chelsea che per il dopo Pochettino sta andando su Maresca.

Per quanto riguarda il Diavolo, la scelta è ormai ricaduta su Fonseca che prenderà il posto di Stefano Pioli. Nonostante ci fosse libero uno come Antonio Conte, il preferito dei tifosi, il club rossonero ha deciso di prendere il portoghese che in carriera ha allenato il Porto, il Braga, lo Shakhtar Donetsk, la Roma e dal 2022 il Lille.