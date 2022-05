CorSera - Tifosi rossoneri delusi, a Milano niente maxischermo

MilanNews.it

Tra proposte e comunicazioni ufficiali mai arrivate, a Milano il maxi schermo non si farà. A meno di improvvise accelerate nelle ultime ore, scrive il Corriere della Sera, i delusi tifosi rossoneri si ritroveranno altrove a vedere Sassuolo-Milan, gara valida una stagione. Ma quali sono stati i problemi per l'installazione di questo maxi schermo? Il Comune ha dato via libera, la Regione ha messo a disposizione il luogo, ma la prefettura fa sapere che non c'è stata nessuna richiesta da parte del Milan. Il club rossonero non esita a rispondere, affermando che il maxi schermo era pronto, ma che nessuno ha mai detto qual era il luogo più adatto.