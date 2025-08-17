Verso Milan-Bari: le probabili formazioni delle due squadre

Verso Milan-Bari: le probabili formazioni delle due squadreMilanNews.it
Oggi alle 09:23Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Queste, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabili formazioni di Milan e Bari che si affronteranno stasera alle 21.15 a San Siro nei 32esimi di Coppa Italia

MILAN: (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Bartesaghi; Pulisic, Leao. 

BARI: (4-3-3) Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Braunoder, Verreth, Pagano; Pereiro, Moncini, Rao. 

La partita tra Milan e Bari si potrà vedere in diretta televisiva in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming sul sito di SportMediaset o su Mediaset Infinity. La redazione di MilanNews.it, oltre a tutti gli aggiornamenti in tempo reale, vi proporrà il consueto live testuale.

DOVE VEDERE MILAN-BARI DI COPPA ITALIA
Data: domenica 17 agosto 2025
Ora: 21.15
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: Canale 5
Web: MilanNews.it, sportmediaset.it, Mediaset Infinity
 