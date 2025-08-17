Verso Milan-Bari: le probabili formazioni delle due squadre
Queste, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabili formazioni di Milan e Bari che si affronteranno stasera alle 21.15 a San Siro nei 32esimi di Coppa Italia:
MILAN: (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Bartesaghi; Pulisic, Leao.
BARI: (4-3-3) Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Braunoder, Verreth, Pagano; Pereiro, Moncini, Rao.
La partita tra Milan e Bari si potrà vedere in diretta televisiva in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming sul sito di SportMediaset o su Mediaset Infinity. La redazione di MilanNews.it, oltre a tutti gli aggiornamenti in tempo reale, vi proporrà il consueto live testuale.
DOVE VEDERE MILAN-BARI DI COPPA ITALIA
Data: domenica 17 agosto 2025
Ora: 21.15
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: Canale 5
Web: MilanNews.it, sportmediaset.it, Mediaset Infinity
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan