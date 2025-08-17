L'apertura della Gazzetta dello Sport: "Milan, si fa sul serio"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così in prima pagina questa mattina: "Milan, si fa sul serio". Questa sera il nuovo Milan di Massimiliano Allegri, che non sarà in panchina in quanto deve scontare una squalifica rimediata ai tempi della Juventus, giocherà la sua prima gara ufficiale della stagione: a San Siro arriva il Bari per i 32esimi di Coppa Italia. Sugli spalti sono attesi circa 66 mila spettatori che potranno salutare nel pre-partita i nuovi acquisti. A guidare l'attacco milanista sarà Rafael Leao con Christian Pulisic, mentre nella ripresa è atteso l'esordio ufficiale sia di Luka Modric che di Ardon Jashari.

Intervistato ieri da Milan TV, Allegri ha parlato così del match di stasera: "Per noi la Coppa Italia è uno dei tre obiettivi da raggiungere. Domani è una partita importante, va vinta sul campo: tutti lo sappiamo. Inizia la stagione e dobbiamo farci trovare pronti. Bisogna avere grande rispetto del Bari e grande senso di responsabilità. C'è grande entusiasmo, ringraziamo tutti i tifosi che domani arriveranno allo stadio ma dovremo essere bravi noi a giocare una partita di responsabilità, ordinata e di grande tecnica. Soprattutto dovremo avere grande rispetto del Bari che è una squadra ben organizzata, con un buon allenatore, hanno fatto una buona preparazione estiva. Domani conta la vittoria, dobbiamo cercare di andare avanti in Coppa Italia per arrivare a maggio alle finali".

