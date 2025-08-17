Il CorSport in prima pagina: "Milan, Leao aspetta Hojlund. Max sfida il Bari: Rafa falso 9"

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Milan, Leao aspetta Hojlund. Max sfida il Bari: Rafa falso 9". Stasera il Diavolo giocherà la sua prima gara ufficiale della stagione contro il Bari a San Siro, valida per i 32esimi di Coppa Italia. In attacco ci sarà ovviamente dal 1' Rafael Leao che, come è accaduto spesso nel pre-campionato, giocherà da prima punta. 

Intanto il Milan continua a lavorare sul mercato per prendere un nuovo centravanti. L'obiettivo numero, si sa, è Rasmus Hojlund per il quale va ancora trovato un accordo con il Manchester United. I contatti sia con i Red Devils che con l'entourage sono continui e i prossimi giorni saranno decisivi per arrivare eventualmente  ad un'intesa. 
 