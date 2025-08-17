Il CorSport in prima pagina: "Milan, Leao aspetta Hojlund. Max sfida il Bari: Rafa falso 9"
MilanNews.it
Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Milan, Leao aspetta Hojlund. Max sfida il Bari: Rafa falso 9". Stasera il Diavolo giocherà la sua prima gara ufficiale della stagione contro il Bari a San Siro, valida per i 32esimi di Coppa Italia. In attacco ci sarà ovviamente dal 1' Rafael Leao che, come è accaduto spesso nel pre-campionato, giocherà da prima punta.
Intanto il Milan continua a lavorare sul mercato per prendere un nuovo centravanti. L'obiettivo numero, si sa, è Rasmus Hojlund per il quale va ancora trovato un accordo con il Manchester United. I contatti sia con i Red Devils che con l'entourage sono continui e i prossimi giorni saranno decisivi per arrivare eventualmente ad un'intesa.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
Primo Piano
Luca SerafiniQualche domanda di Ferragosto. Perché Leoni è meglio di De Winter? Chi preferire tra Vlahovic e Hojlund? I rossoneri sono da scudetto? "A volte il vincitore...", lo disse Nelson Mandela o Jim Morrison?
Franco OrdineIn difesa i conti non tornano. Regalate a Jimenez un orologio! Maignan e Pulisic: subito rinnovi
Esce Thiaw, entra De Winter. L'impatto a bilancio delle operazioni, con un occhio al "buco" Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com