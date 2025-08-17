CorSera: "Prove generali di nuovo Milan Allegri: 'Voglio responsabilità'"

In vista della prima gara ufficiale di stasera dei rossoneri contro il Bari, valida per i 32esimi di Coppa Italia, l'edizione odierna del Corriere della Sera titola così: "Prove generali di nuovo Milan Allegri: 'Voglio responsabilità'". Il tecnico milanista, che non sarà in panchina in quanto deve scontare una squalifica rimediata quando era alla Juventus, dovrebbe schiererà la sua squadra con il 3-5-2, con Rafael Leao e Christian Pulisic in attacco. Luka Modric e Ardon Jashari inizieranno il match dalla panchina.

Allegri, intervistato ieri alla vigilia della partita contro il Bari da Milan TV, ha dichiarato: "C'è grande entusiasmo, ringraziamo tutti i tifosi che domani arriveranno allo stadio ma dovremo essere bravi noi a giocare una partita di responsabilità, ordinata e di grande tecnica. Soprattutto dovremo avere grande rispetto del Bari che è una squadra ben organizzata, con un buon allenatore, hanno fatto una buona preparazione estiva. Domani conta la vittoria, dobbiamo cercare di andare avanti in Coppa Italia per arrivare a maggio alle finali".

