CorSera titola così: "Ceferin all'attacco della Superlega"

Il Corriere della Sera oggi in edicola, ritaglia uno spazio per le parole del presidente Uefa Aleksandr Ceferin, durante il congresso di Vienna della federazione europea. Il quotidiano generalista titola così: "Ceferin all'attacco della Superlega: "non se ne parla per altri 20 anni"". Ceferin è infatti tornato sul progetto della super competizione europea promosso dai maggiori club europei ormai un anno fa. Il numero uno della Uefa è stato molto chiaro nel condannare nuovamente la proposta aggiungendo che: "Nessuno è obbligato a giocare nella nostra competizione. La Uefa affronta i milionari che pensano di affrontare tutto. Il calcio vince".