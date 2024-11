CorSport: "Caso Leao: ancora fuori. Rischio Milan a Monza"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina scrive così in prima pagina: "Caso Leao: ancora fuori. Rischio Milan a Monza". Per la terza volta di fila in Serie A, Paulo Fonseca ha deciso di non mettere titolare Rafael Leao, al suo posto dal primo minuto in casa dei brianzoli ci sarà ancora una volta Noah Okafor che sembra ormai aver superato il portoghese nelle gerarchie del tecnico rossonero.

DOVE VEDERE MONZA-MILAN

Data: sabato 2 novembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: U-Power Stadium, Monza

TV: DAZN, Sky

Web: MilanNews.it