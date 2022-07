Costacurta: "Inter, estate da favorita? Ma il Milan è da bis!"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle colonne del Corriere della Sera uscito in edicola questa mattina, è stato intervistato l'ex calciatore rossonero Billy Costacurta che ha parlato di Serie A in generale ma con un focus particolare sui colori rossoneri che lo hanno accompagnato per tutta la carriera. Nel titolo si legge: "Inter, estate da favorita? Ma il Milan è da bis". Secondo l'ex difensore il Milan, Campione d'Italia in carica, non è assolutamente inferiore all'Inter nè tantomeno alla Juve, anche perché il titolo conquistato ha cementato le certezze della squadra di Pioli.