Da 'desaparecido' a soluzione per l'attacco. Il CorSport: "Il Milan riscopre l'effetto Jovic"

vedi letture

Tra infortuni vari ed acquisti importanti Luka Jovic è passato un po' in secondo piano nel corso di questa stagione. Anzi, fino a qualche settimana fa rientrava nella così detta categoria dei desaparecidos, anche perché tra panchine ed assenze per un'operazione all'inguine aveva collezionato appena 8 spezzoni di partita prima di Napoli.

Contro la formazione di Antonio Conte ci potrebbe essere stata la svolta, anche perché in 11 minuti Jovic è riuscito a fare quello che Abraham e Gimenez non avevano fatto, gol. E anche contro la sua ex squadra, la Fiorentina, l'attaccante serbo si è riconfermato, guadagnandosi anche i complimenti di Sergio Conceiçao, che in questo finale di stagione lo utilizzerà molto di più per dargli anche la possibilità di giocarsi il suo futuro in rossonero. Su questo argomento Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Il Milan riscopre l'effetto Jovic", perché proprio come l'anno scorso il serbo sta tornando ad essere decisivo subentrando dalla panchina.