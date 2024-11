Dal Portogallo parla Leao. Il CorSport: "Felice al Milan. Sarà un grande anno"

A pochi giorni dal ritorno in campo con la maglia del Portogallo, direttamente dal ritiro della Nazionale lusitana è intervenuto in conferenza stampa il numero 10 del Milan Rafael Leao, dove ha risposto a più domande inerenti al periodo che sta vivendo in rossonero, tra le panchine, Fonseca, le critiche ed i progetti futuri.

Nel corso di queste settimane tante cose sarebbero uscite fuori, ma come riporta questa mattina anche Il Corriere dello Sport riprendendo le parole dello stesso attaccante, Leao al Milan ed a Milano è felice. Non solo, il quotidiano ha titolato anche "Sarà un grande anno", visto e considerato che il portoghese ha promesso non solo di dare sempre il massimo, ma anche di volere fare grandi cose sia in rossonero che con la maglia del Portogallo.