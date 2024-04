Derby all'orizzonte e Ibra: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Questo pomeriggio, alle ore 15, il Milan scenderà in campo a Reggio Emilia contro il Sassuolo nella partita valida per il trentaduesimo turno di Serie A. Una gara che arriva in mezzo tra l'andata e il ritorno di Europa League contro la Roma e poco più di una settimana prima del derby di Milano contro l'Inter che fa già tanto parlare di sè. Per questo di Sassuolo-Milan quasi non se ne parla questa mattina in edicola all'interno delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi. Solo due quotidiani principali parlano di Milan ma senza porre l'accento sulla partita di oggi pomeriggio.

La Gazzetta dello Sport, in taglio basso, titola così: "Decide Ibra". Il focus è posto in particolare su Zlatan Ibrahimovic e quello che sarà il suo ruolo soprattutto la prossima estate. Nel sottotitolo viene aggiunto: "Cardinale affida a Zlatan le grandi scelte del Milan: da Pioli al mercato". Nell'occhiello si cita la gara con il Sassuolo: "Leao non riposa". Poi c'è il QS che guarda già al 22 aprile: "L'eterno derby a distanza". Si mettono a confronto Milan e Inter nella giornata precedente allo scontro diretto: "Inter-Cagliari e Sassuolo-Milan, conto alla rovescia scudetto".