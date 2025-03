Discorso direttore sportivo. Il QS: "Paratici più di Tare. E poi gli outsider..."

Il Milan continua la ricerca del nuovo direttore sportivo. Fino a qualche giorno fa l'ex dirigente della Lazio Igli Tare sembrava essere il prescelto, ma il viaggio di Giorgio Furlani negli Stati Uniti dal proprietario Gerry Cardinale ha leggermente stravolto le carte in tavola.

In merito a questo il QS ha questa mattina titolato "Paratici più di Tare", ribadendo il fatto che le quotazioni dell'ex Juventus sono in netta crescita rispetto all'inizio. "E poi gli outsider..." precisa il quotidiano, visto che in lista ci sarebbero anche i nomi di Tony D'Amico dell'Atalanta, Marcus Krosche dell'Eintracht Francoforte e Thiago Scuro, tra il primo che tra i tre potrebbe insidiare Paratici e Tare.