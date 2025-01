Disfatta rossonera a Zagabria. La Gazzetta: "Sprofondo Milan. Lo stop costa caro"

vedi letture

La partita contro il Parma doveva essere un campanello d'allarme, ma la rimonta è stata così tanto entusiasmante che forse è passata troppo in secondo piano la pessima prestazione offerta dal Milan nei primi 80'. Ieri a Zagabria, alla fine, si è rivista la partita di San Siro, con un risultato però diverso che fa male, tanto male per gli esiti della formazione rossonera in Champions.

Perdendo 2 a 1, contro una squadra poi eliminata, è costato al Milan l'accesso diretto agli ottavi di finale, oltre che circa 16 milioni in più di ricavi dalla competizione. Non solo, adesso ci saranno i playoff, che per ironia della sorte saranno contro una tra Juventus e Feyenoord, proprio quel Feyenoord, che se prima titubava nel venderti Santiago Gimenez, adesso potrebbe proprio abbassare la serranda e non rispondere più a nessuna tua chiamata.

In merito alla disfatta rossonera a Zagabria ha parlato questa mattina anche La Gazzetta dello Sport, titolando: "Sprofondo Milan. Lo stop costa caro", rifacendosi non solo alla questione ricavi, ma anche proprio al discorso playoff, alle possibili avversarie ed al fatto che agli ottavi ci potrebbe essere addirittura il derby contro l'Inter.