Domenica l'assalto al Milan. Il CorSport: "Napoli si fida di Conte"

Domani sera allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena Napoli-Milan, partita che potrebbe decidere il futuro in questa stagione di entrambe le formazioni. Quella partenopea vuole la vittoria per mettere ulteriore pressione all'Inter in ambito scudetto; quella rossonera, invece, punta ai 3 punti per alimentare il sogno quarto posto, che incredibilmente dista oggi solo sei punti.

Si pronostica dunque essere una partita emozionante, spettacolare, anche perché sia Antonio Conte che Sergio Conceiçao potranno fare affidamento sui rispettivi gruppi praticamente al completo. Ed in merito a questo discorso, soffermandosi soprattutto sul salentino, Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato in prima pagina "Napoli si fida di Conte", in quanto l'allenatore partenopeo è pronto a cambiare modulo, fino a stravolgere leggermente la propria formazione, pur di sfruttare i rientri e vincere questa partita.