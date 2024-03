E se Maignan partisse? Tuttosport: "Di Gregorio primo candidato"

Sull'edizione di Tuttosport che è uscita questa mattina in edicola, si ragiona su un'eventuale cessione di Mike Maignan in estate. Come valore assoluto il Milan non ha intenzione di vendere il suo portiere ma di fronte a offerte importanti, tra i big rossoneri, sicuramente è visto come il più sacrificabile, almeno secondo quanto riferisce questa mattina il quotidiano piemontese. Sul portiere francese c'è soprattutto il Bayern Monaco che dovrà voltare pagina rispetto a Manuel Neuer: il Milan comunque si aspetta un'offerta di almeno 80 milioni per incominciare a intavolare delle trattative.

Se Maignan dovesse partire, i rossoneri automaticamente si iscriverebbero alla corsa per trovare un sostituto. Tuttosport questa mattina ha pensato anche a questo è ha individuato un profilo che però fa gola anche alle rivali: "Di Gregorio è il primo candidato, ma ci sono Inter e Juve". Michele Di Gregorio, al suo secondo anno in Serie A con il Monza, è sicuramente uno dei migliori portieri della stagione. Ancora non ci sono trattative ma c'è il gradimento delle tre storiche big italiane per il portiere 27enne: Galliani difficilmente potrebbe dire di no a un'offerta da 20 milioni di euro. Sulla lista rossonera ci sarebbero anche Alex Meret in scadenza con il Napoli e Josep Martinez del Genoa.