Le aperture portoghesi sulla situazione di Sergio Conceiçao

Sergio Conceiçao è uno dei nomi più chiacchierati dell'ultimo periodo per quanto riguarda il ruolo di erede di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Il profilo sta venendo sponsorizzato dall'azione di Jorge Mendes e potrebbe aprirsi uno spiraglio dopo i cambi a livello societario del Porto: c'è un nuovo presidente che è Villas Boas che alle elezioni ha sconfitto Pinto da Costa, per cui Conceiçao aveva parteggiato. Dopo 42 anni si cambia e il rinnovo firmato dal tecnico con il presidente uscente fino al 2028 potrebbe essere annullato dallo stesso allenatore.

In Portogallo la situazione sta venendo seguita con attenzione e anche in Italia, dopo il collegamento al Milan, drizzano le antenne. Questa mattina O Jogo titola così dopo l'incontro di Villas Boas con la squadra di ieri: "A Conceiçao è piaciuto quello che ha sentito, ma il contratto non è stato discusso". L'edizione di A Bola invece conferma quanto viene riportato anche qua in Italia: "La conversazione sul futuro con Sergio Conceiçao dopo la finale di Coppa". Quindi Record che titola: "Villas Boas e Conceiçao danno la priorità al piano sportivo. Futuro rinviato".