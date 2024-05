Conceiçao e il Milan: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Sergio Conceiçao negli ultimi giorni è il profilo più chiacchierato in orbita Milan. Il tecnico lusitano, reduce da sette stagioni al Porto, potrebbe lasciare il club dei dragoes quest'estate, dopo che le elezioni presidenziali hanno spodestato dopo 42 anni Pinto da Costa. Il nuovo presidente Andrè Villas Boas potrebbe intraprendere un nuovo corso e anche alla guida tecnica potrebbe optare per qualche cambiamento significativo. Oggi sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani si parla molto di Sergio Conceiçao e del suo collegamento al club rossonero.

Sulla Gazzetta dello Sport, in taglio basso, si legge: "Conceiçao vuole il Milan". Secondo la rosea tra l'allenatore portoghese e il suo club: "E' braccio di ferro. Il presidente Villas Boas non cede, ma il tecnico insiste per andarsene via". Su Tuttosport invece si prova a dare una data dopo la quale potrebbero registrarsi cambiamenti significativi in questa suggestione: "Conceiçao al Milan? Dal 26 maggio". E poi nel sottotitolo viene chiarito: "Prima la finale della Coppa nazionale con lo Sporting, poi il via libera". Quindi viene riportata un'idea di mercato: "Amrabat: contatto". Nè il Corriere dello Sport nè il QS parlano del Milan nelle loro aperture.