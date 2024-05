Il nuovo nome della Gazzetta: "Piace Emerson Royal. Il Tottenham ne chiede 30"

Tra gli innesti che il Milan dovrà necessariamente fare nel corso di questa estate, oltre al nuovo centravanti e al nuovo difensore centrale che sembrano investimenti scontati, ci saranno sicuramente anche altri movimenti per puntellare e migliorare la rosa. In tal senso pure il ruolo di terzino destro potrebbe essere ricercato sul mercato. E così questa mattina la Gazzetta dello Sport indica un profilo interessante su cui la dirigenza del Milan si starebbe informando in queste ore, Emerson Royal del Tottenham.

Questa mattina la rosea ha titolato così: "Emerson Royal. Il terzino brasiliano piace ma il Tottenham ne chiede 30". La richiesta di 30 milioni potrebbe essere un ostacolo importante, considerando che il grande investimento da via Aldo Rossi contano di farlo per il centravanti. Nel sottotitolo viene aggiunto su Royal: "L'ex Barcellona è il preferito per la fascia destra. Ha colpi, esperienza e voglia di riscatto. La richiesta però spaventa". E poi ancora: "In passato è stato seguito dal Milan e i suoi agenti si sono incontrati anche con l'Inter". Dunque si potrebbe prospettare, come spesso accade, un derby di mercato.