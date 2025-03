È sempre mercato. Tuttosport: "Il Milan caldo su Fabbian"

Continua il casting per il nuovo direttore sportivo rossonero, ma dalle parti di Casa Milan non distoglierebbero l'attenzione da quelli che sono gli obiettivi per la prossima estate di calciomercato. L'intenzione è quella di andare a rinforzare la rosa con giocatori giovani, di prospettiva ma soprattutto italiani, anche perché c'è la questione legata alle liste che non può essere assolutamente presa sotto gamba.

A fronte di questo il Milan ha messo da tempo nel mirino Samuele Ricci, ma l'alta valutazione che il Torino fa del suo capitano (35 milioni di euro) avrebbe portato la dirigenza rossonera a valutare anche delle alternative più economiche. In merito a questo Tuttosport ha questa mattina titolato "Il Milan caldo su Fabbian", giovane stella classe 2003 del Bologna di Vincenzo Italiano sul quale però l'Inter avrebbe un diritto di recompra fissato intorno ai 12 milioni di euro.