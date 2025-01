Futuro Saelemaekers, il CorSport: "Il ds della Roma incontra il Milan per averlo a titolo definitivo"

In chiusura della sessione estiva di calciomercato, Roma e Milan si sono venute incontro reciprocamente per soddisfare due bisogni tattici: i giallorossi avevano la necessità di un esterno, i rossoneri quella di un attaccante da mettere come spalla a Morata. Per tale ragione le due società si sono scambiate i prestiti di Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham. Si voleva andare incontro a una soluzione definitiva ma i tempi stringevano e la promessa non scritta tra i due club era quella di riparlarne nel corso della stagione.

Oggi il Corriere dello Sport sottolinea come la Roma non abbia cambiato idea su Saelemaekers che, con Ranieri, è diventato un titolare fisso oltre che uno dei simboli della parziale rinascita. E così i giallorossi puntano ad acquistarlo definitivamente e come viene riportato: "Il diesse incontra il Milan per averlo a titolo definitivo". Ieri Ghisolfi è arrivato a Milano e si incontrerà con i rossoneri per trovare un accordo. Dall'altra parte il Diavolo sarebbe intenzionato a trattenere Tammy Abraham, specialmente dopo il gol decisivo in Supercoppa e in generale per impegno, dedizione. Anche l'attaccante vorrebbe restare e potrebbe ridursi l'ingaggio.