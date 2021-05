Gazzetta - Allarme Ibra: SOS negli Usa per il ginocchio

La Gazzetta dello Sport in edicola stamane pone l'accento sull'infortunio di Ibrahimovic, il quale - si legge - ha contattato il professore che lo ha operato in passato a Pittsburgh. Come riporta la rosea, all'apparenza si tratta di un semplice consulto, ma è chiaro che Zlatan non potrà più mettere piede in campo in questa stagione italiana. Resta l’Europeo da salvare, ma in ballo c’è una decisione importante: terapia conservativa oppure no? Dal Milan, per il momento, non arrivano notizie.