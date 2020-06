Gazzetta: "Bonaventura, il Milan saluta il vice bomber del decennio"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Bonaventura, il Milan saluta il vice bomber del decennio". Il club rossonero ha deciso di non offrire il rinnovo a Jack che nella speciale classifica dei bomber milanisti degli ultimi dieci anni in tutte le competizioni è al secondo posto alle spalle solo di Ibrahimovic (Jack ha segnato 34 reti come Bacca, lo svedese 60).