Gazzetta: "Cardinale accelera. Tempo di decisioni: da domani in Italia per il nuovo stadio e il futuro del Milan"

MilanNews.it

"Cardinale accelera. Tempo di decisioni: da domani in Italia per il nuovo stadio e il futuro del Milan": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il numero uno di RedBird è atteso domani in Italia. La sua priorità resta la questione stadio, con i rossoneri che devono scegliere la nuova area su cui costruire il nuovo impianto, ma durante questo blitz milanese il manager americano incontrerà anche i vertici del club di via Aldo Rossi per un aggiornamento sullo stato di salute del Diavolo.