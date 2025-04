Gazzetta: "Chi si prende il Milan? Tare, Sartori, Manna e il fiuto per i super colpi"

"Chi si prende il Milan? Tare, Sartori, Manna e il fiuto per i super colpi": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, dopo Fabio Paratici, per il Diavolo sfuma l'arrivo in dirigenza anche di Tony D'Amico in quanto l'Atalanta non ha intenzione di perderlo. E così per il ruolo di direttore sportivo del club rossonero restano tre candidature, vale a dire quelle di Igli Tare, l'unico dei tre senza squadra, Giovanni Manna del Napoli e Giovanni Sartori del Bologna.

Nuovo ds Milan: restano tre candidati

Tare, che potrebbe iniziare fin da subito a lavorare per il Milan visto che è senza squadra, ha fatto molto bene nei quindici anni da dirigente alla Lazio e il suo colpo più grande è stato certamente Milinkovic-Savic, preso a soli 10 milioni di euro. Manna ha saputo valorizzare diversi alla Juventus (Yildiz su tutti), mentre al Napoli ha chiuso la scorsa estate due innesti importanti come McTominay e Neres. Sartori, che è stato blindato dal Bologna fino al 2027, è senza dubbio il grande artefice delle ultime grandi stagioni dei rossoblù. Tra i suoi colpi più importanti ci sono sicuramente Calafiori e Zirkzee, entrambi presi a poco e poi rivenduti a parecchi milioni di euro ad Arsenal e Manchester United.