Gazzetta dello Sport - Milan, una settimana al Bologna: cosa manca ai rossoneri sul mercato

A meno di una settimana dall'inizio del campionato e a sette giorni dall'esordio del Milan in Serie A, la prima firma della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando ha fatto un'analisi su tutte le squadre di Serie A e, di conseguenza, anche sul Milan. Garlando scrive che il Milan può vantare conferme importanti come quelle di Pioli, Maldini, Ibrahimovic e Rebic che hanno contribuito a far rifiorire il Milan dopo il lockdown e che lanciano i rossoneri verso la Champions League. La dirigenza rossonera, sul mercato, ha regalato un colpo come Tonali ma per completare la squadra dovrebbe firmare un terzino destro, un centrale difensivo e una prima punta di scorta.