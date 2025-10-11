Gazzetta: "Dilemma Leao. Rafa, serve di più: titolare o part-time fatica ad incidere"

In casa rossonera continua a tenere banco la situazione di Rafael Leao, finito al centro delle critiche dopo i due gol sbagliati contro la Juventus. "Dilemma Leao. Rafa, serve di più: titolare o part-time fatica ad incidere" è il titolo odierno della Gazzetta dello Sport. Il portoghese è indietro di condizione dopo l'infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori diverse settimane, ma ai tifosi non è piaciuto l'atteggiamento con cui è entrato sia contro il Napoli che contro la Juventus.

L'obiettivo di Max Allegri è recuperare presto il miglior Leao che per il tecnico livornese non può essere solo un cambio dalla panchina. Per la prima volta da quando è al Milan, c'è anche una concorrenza vera per il portoghese che al momento si gioca il posto in campo con Santiago Gimenez e con Christopher Nkunku.

