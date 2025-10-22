Gazzetta: "Gimenez il punto fermo. Sacrificio e lavoro: anche senza gol è un 9 prezioso"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Gimenez il punto fermo. Sacrificio e lavoro: anche senza gol è un 9 prezioso". Il centravanti messicano è ancora a secco in campionato finora, ma si sta dimostrando comunque un giocatore importante per il Milan di Max Allegri per la grande disponibilità al sacrificio e per il fatto di giocare per squadra. Venerdì contro il Pisa potrebbe tornare titolare, soprattutto se Christopher Nkunku dovesse recuperare almeno per la panchina e dare così al tecnico livornese un'opzione in più per l'attacco.

Questo il programma dell'8^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 24/10

ore 20,45, Milan-Pisa

SABATO 25/10

ore 15, Parma-Como

ore 15, Udinese-Lecce

ore 18, Napoli-Inter

ore 20.45, Cremonese-Atalanta

DOMENICA 26/10

ore 12.30, Torino-Genoa

ore 15, Verona-Cagliari

ore 15, Sassuolo-Roma

ore 18, Fiorentina-Bologna

ore 20.45, Lazio-Juventus