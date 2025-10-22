Verso Milan-Pisa, Tuttosport: "Gabbia ritrova il maestro: Albiol"

In vista di Milan-Pisa, gara valida per l'8^ giornata di Serie A in programma venerdì alle 20.45 a San Siro, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Gabbia ritrova il maestro: Albiol". Matteo Gabbia, diventato un titolarissimo del Milan di Max Allegri, non ha mai nascosto di aver imparato tanto da Raul Albiol durante la sua esperienza in prestito al Villarreal: "Sono cresciuto anche grazie a Raul Albiol, mi ha aiutato e mi ha dato consigli" ripete spesso il centrale rossonero che ieri ha compiuto 26 anni. Lo spagnolo milita ora nella squadra toscana.

Questo il programma dell'8^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 24/10

ore 20,45, Milan-Pisa

SABATO 25/10

ore 15, Parma-Como

ore 15, Udinese-Lecce

ore 18, Napoli-Inter

ore 20.45, Cremonese-Atalanta

DOMENICA 26/10

ore 12.30, Torino-Genoa

ore 15, Verona-Cagliari

ore 15, Sassuolo-Roma

ore 18, Fiorentina-Bologna

ore 20.45, Lazio-Juventus