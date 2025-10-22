Venerdì c'è Milan-Pisa. Gazzetta: "Nkunku corre verso il rientro. Un'opzione in più per l'attacco"

vedi letture

"Nkunku corre verso il rientro. Un'opzione in più per l'attacco": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in casa rossonera c'è fiducia di recuperare Christopher Nkunku per la gara di venerdì a San Siro contro il Pisa. Il francese ha saltato l'ultima partita contro la Fiorentina per un problema al dito del piede rimediato in nazionale. Il dolore è quasi sparito e dunque ci sono buone chance di recuperarlo per la sfida casalinga contro i toscani. Con lui, Max Allegri avrebbe un'opzione in più in attacco.

Resta invece in dubbio Ruben Loftus-Cheek, assente anche lui contro la Fiorentina a causa di un affaticamento muscolare rimediato qualche giorno fa in allenamento. Ieri l'inglese ha lavorato ancora a parte e la giornata di oggi sarà decisiva per capire se potrà recuperare o meno. Rispetto a Nkunku, per lui si respira meno fiducia.

