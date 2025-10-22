Gimenez torna titolare contro il Pisa? Dipenda da... Nkunku
Dopo essere partito dalla panchina domenica contro la Fiorentina, Santiago Gimenez ritroverà una maglia da titolare venerdì sera contro il Pisa? La risposta della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina è che tutto dipende da Christopher Nkunku. Se, come sembra, l'attaccante francese avrà recuperato dal problema al piede e sarà quindi convocato, Max Allegri avrà tre punte a disposizione e questo gli permetterebbe di giocare dall'inizio con Gimenez e Rafael Leao. Se l'ex Chelsea non dovesse invece essere disponibile, allora è probabile che, come contro la Fiorentina, scenderà in campo dall'inizio solo uno tra il messicano e il portoghese.
Questo il programma dell'8^ giornata di Serie A:
VENERDÌ 24/10
ore 20,45, Milan-Pisa
SABATO 25/10
ore 15, Parma-Como
ore 15, Udinese-Lecce
ore 18, Napoli-Inter
ore 20.45, Cremonese-Atalanta
DOMENICA 26/10
ore 12.30, Torino-Genoa
ore 15, Verona-Cagliari
ore 15, Sassuolo-Roma
ore 18, Fiorentina-Bologna
ore 20.45, Lazio-Juventus
