Tuttosport titola: "Milan da scudetto? Sì, ma con due colpi"
Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Milan da scudetto? Sì, ma con due colpi". I rossoneri sono in vetta da soli alla classifica della Serie A dopo le prime sette giornate. Secondo il quotidiano torinese, se la squadra di Max Allegri vuole lottare fino alla fine per lo scudetto, ha bisogno di due innesti a gennaio: mancano infatti un difensore centrale dato che dietro ai quattro "big" c'è solo il giovane Odogu e un esterno destro se Zachary Athekame non dovesse dare le giuste garanzie.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO 7 GIORNATE:
Milan 16
Inter 15
Napoli 15
Roma 15
Bologna 13
Como 12
Juventus 12
Atalanta 10
Sassuolo 10
Cremonese 10
Udinese 9
Cagliari 8
Torino 8
Lazio 7
Parma 6
Lecce 6
Hellas 4
Fiorentina 3
Genoa 3
Pisa 3
