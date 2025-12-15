Piccolo con le piccole. Tuttosport: "Milan, la neopromossa ti fa male"

vedi letture

Spesso nel corso di una stagione si parla delle partite e dei punti conquistati contro le "piccole", perché spesso e volentieri sono questi quelli che ti permettono di vincere lo scudetto. Il Milan forse non ha recepito benissimo questo messaggio, perché fino a questo momento in stagione, con le squadre di fascia medio-bassa, ha conquistato "appena" 15 dei 24 punti disponibili. Pochi, troppo pochi, visto che a lungo andare saranno partite del genere che peseranno.

Un problema sul quale Massimiliano Allegri dovrà lavorare e che Tuttosport ha approfondito titolando: "Milan, la neopromossa ti fa male", dato che sono appena 2 i punti conquistati sui 9 a disposizione contro Cremonese (1-2), Pisa (2-2) e Sassuolo (2-2).