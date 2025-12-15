Doppietta che scrive la storia. Il CorSport: "Bartesaghi batte Maldini"

vedi letture

Nonostante il pareggio ieri è stata scritta una pagina importante della storia del Milan, perché il prodotto del settore giovanile rossonero, Davide Bartesaghi, è diventato il più giovane calciatore di sempre ad aver segnato una doppietta con la maglia rossonera. Un primato importante, che inorgoglisce ragazzo e società, che vede comunque il suo progetto giovani continuare a sfornare talenti dopo Francesco Camarda.

Di questa doppietta ne ha parlato questa mattina anche Il Corriere dello Sport, rimarcando ancora una volta che "Bartesaghi batte Maldini", record che potrebbe aver spianato una volta e per tutte la strada a questo giovane difensore classe 2005.