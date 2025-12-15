Tabù neopromosse. Il CorSera: "Il Milan ci ricasca"

Per buoni 30 minuti si è pensato che il Milan avesse finalmente sfatato il tabù neopromosse in stagione, anche perché come detto da Allegri in conferenza stampa la partita contro il Sassuolo sembrava stesse andando per il verso giusto sul 2 a 1. Poi il cambio Ricci-Pulisic, la squadra si è abbassata ed è arrivata la rete del pari di Laurienté, che per centimetri non trovava anche quello della rimonta se non fosse stato per il palo.

Quindi è successo di nuovo, sempre contro una neopromossa. Il Corriere della Sera ha infatti questa mattina titolato "Il Milan ci ricasca", riferendosi al fatto che la formazione di Massimiliano Allegri continua a trovare estreme difficoltà nel battere squadre di medio-bassa classifica. Con quello di ieri sono 15 i punti conquistati sui 24 disponibili contro squadre come Sassuolo e simili.