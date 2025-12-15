Il QS, edizione Il Giorno: "Bartesaghi, doppio sogno. Ma per Allegri è un pari amaro"

vedi letture

Milan-Sassuolo è stata una partita a due facce, non solo per quanto successo in campo ma anche per il valore degli episodi. Su tutti la doppietta di Davide Bartesaghi, il più giovane nella storia del Diavolo a segnare due reti con la maglia rossonera. Un traguardo importante, che conferma l'ottimo lavoro che il club meneghino sta facendo con il proprio settore giovanile.

In merito a questo i colleghi de Il QS, edizione Il Giorno, hanno titolato "Bartesaghi, doppio sogno", rifacendosi ovviamente alla doppietta, aggiungendo anche "Ma per Allegri è un pari amaro", visto che avrebbe potuto mantenere la testa della classifica considerando anche il passo falso ad Udine del Napoli.