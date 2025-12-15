Milan, rebus neopromosse. Il CorSport: "Non basta Bartesaghi show, il Sassuolo sfiora la vittoria"

E pensare che per ad inizio secondo tempo la partita sembrava fosse indirizzata sui binari giusti, quelli a favore del Milan. Bartesaghi trova una storica doppietta e porta la sua squadra in vantaggio, che prima con Pulisic e poi con Rabiot trova anche le reti del 3 a 1, entrambe annullate.

Da lì non si comincia a capire più niente, perché la formazione di Massimiliano Allegri si abbassa e consente al Sassuolo di trovare la rete del pareggio, che sarebbe potuta diventare anche vantaggio se Laurentié non avesse colpito il palo. Ma comunque, nella mole di gioco la formazione neroverde è sembrata essere più convinta rispetto al Milan, che continua ad avere un problema lampante con neopromosse e "piccole". In merito a questo i colleghi de Il Corriere dello Sport hanno questa mattina titolato: "Non basta Bartesaghi show, il Sassuolo sfiora la vittoria"