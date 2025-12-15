Fullkrug obiettivo concreto. Tuttosport: "Tare sta lavorando per bloccarlo"

Il Milan ha un problema lì davanti, e ieri la prestazione deludente di Nkunku ha attivato un ulteriore campanello d'allarme che non può passare inosservato. Questa squadra ha bisogno di una prima punta, un centravanti in grado di far salire la squadra al momento del bisogno, anche perché ieri né Nkunku né Loftus-Cheek sono riusciti a farlo nel momento di massima pressione del Sassuolo.

Per questo motivo la dirigenza rossonera avrebbe cominciato a guardarsi intorno in vista di gennaio, con l'obiettivo di trovare e sfruttare una qualsiasi opportunità qualora si dovesse palesare. Questa potrebbe rispondere al nome di Niclas Fullkrug, attaccante del West Ham, ex Borussia Dortmund, che come riportato anche dai colleghi di Tuttosport "Tare sta lavorando per bloccarlo", essendo per caratteristiche, e costi, quello che potrebbe a fare al caso del Milan.