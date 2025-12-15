Allegri spuntato. La Gazzetta: "Nkunku senza gol. Max non fa drammi"

Oltre ad avere un chiaro ed evidente problema con le neopromosse (2 punti conquistati sui 9 a disposizione), Massimiliano Allegri ha da che ricalibrare anche il suo attacco, spuntato per via delle assente ma sempre molto inefficace, fatta eccezione per Christian Pulisic, che anche ieri il suo gol lo aveva trovato.

Tra un Gimenez il cui rientro resta un mistero, e Nkunku che fatica a segnare, Allegri è spuntato. In merito a questo discorso La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato: "Nlkunku senza gol. Max non fa drammi", ritenendo il punto conquistato ieri fondamentale per proseguire nel loro percorso che, ricordiamolo, prevede come meta finale rientrare in Champions League.