La partita di San Siro. La Repubblica: "Bartesaghi brilla ma il Milan frena. Arbitri, altri guai"

vedi letture

Davide Bartesaghi è il risultato più bello che il progetto di Milan Futuro potesse ottenere, anche più di una "semplice" vittoria in campionato (che comunque ieri è arrivata in rimonta contro la Castellanzese). Con dedizione, silenzio e lavoro il classe 2005 si è piano piano fatto strada nel Milan, conquistandosi una maglia da titolare che in teoria doveva essere di diritto di Pervis Estupinan, acquistato in estate dal Brighton per sostituire Theo Hernandez.

E invece no. Il titolare del Milan è Davide Bartesaghi, che ieri ha ripagato la fiducia di tutti con una doppietta. In merito a questo, e alla partita di ieri, La Repubblica ha questa mattina titolato "Bartesaghi brilla ma il Milan frena", aggiungendo anche che "Arbitri, altri guai", visto che l'arbitro Crezzini si è reso protagonista di una direzione di gara più che rivedibile.