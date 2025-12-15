Un Diavoletto. La Gazzetta: "Il Milan e l'incubo neopromosse"
Ancora una volta il Milan è stato piccolo con le piccole, confermando che è questo il suo tallone d'Achille. Certo, la rosa corta e la mancanza di alternative di livello lì in avanti incidono e non poco, ma stiamo parlando della stessa squadra che contro le grandi ha conquistato 13 punti disponibili su 15 subendo appena un gol. Contro le neopromosse i punti sono invece 2 su 9, con i gol subiti che da uno salgono addirittura a 6. Tanti, troppi.
Difficoltà evidenti dalle quali non si può sfuggire e scappare, e che La Gazzetta dello Sport ha questa mattina rimarcato titolando nel taglio basso della prima pagina "Il Milan e l'incubo neopromosse", perché solo così si può definire questo rendimento troppo altalenante della squadra di Max Allegri.
