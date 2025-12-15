Il CorSport in prima pagina: "Al comando c'è l'Inter. Pari Milan, Napoli stop"

Questo campionato di Serie A si sta rendendo sempre più avvincente. Dopo settimane di primato del Milan, l'Inter si è preso la testa della classifica sfruttando il pari della formazione rossonera in casa contro il Sassuolo. Quella per il titolo non è però una corsa a due, anzi, è a tre che potrebbe diventare a quattro, visto che alla Roma di Gian Piero Gasperini basta una vittoria per portarsi a -1 dal Napoli (terzo) e rientrare in questo vortice che non sembra avere (ancora) un vero e proprio domatore.

Ed è proprio con la corsa scudetto che questa mattina Il Corriere dello Sport ha aperto la prima pagina, titolando "Lauturbo" facendo anche un piccolo recap sull'attuale situazione di classifica scrivendo: "Al comando c'è l'Inter. Pari Milan, Napoli stop"-